Una buona notizia relativa alle opere in corso sul territorio comunale riguarda gli interventi per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia sulla strada provinciale 10, all’altezza della regione Villoria: RFI ha comunicato infatti che in seguito degli interventi di rinforzo strutturali eseguiti, il cavalcavia sarà nuovamente transitabile anche dai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate.

Il Comune di Tortona su provvedimento dell’assessore ai Lavori pubblici Mario Galvani (nella foto) provvederà nei prossimi giorni alla posa della nuova segnaletica verticale e, successivamente, alla rimozione delle barriere “New Jersey” da tempo posizionate, rendendo nuovamente fruibile la strada nel rispetto delle norme di sicurezza.