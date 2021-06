Sabato 26 giugno è la Giornata Mondiale dei cani in ufficio, ricorrenza internazionale istituita in Inghilterra verso la fine degli anni ’90 con il nome di Take Your Dog To Work Day.

Cia Alessandria, nell’ambito del progetto Welfare Verde, aderisce all’iniziativa invitando i propri dipendenti a portare con sé il proprio amico a quattro zampe in ufficio nella giornata di venerdì 25, rispettando il benessere dell’animale e la sicurezza di operatori e pubblico. Secondo alcuni studi, la compagnia di un animale allenta lo stress, favorisce la socializzazione con i colleghi, aumenta la soddisfazione lavorativa.

Con questa giornata, l’Organizzazione rilancia anche l’iniziativa della sezione “Cia Dogs” per contrastare l’abbandono e favorire le adozioni: il Caf Cia Alessandria regala la pratica della dichiarazione dei redditi a chi dimostra di avere effettuato una regolare adozione in canili o gattili nel corso del 2020.

Info su www.ciaal.it e negli uffici Caf Cia dei centri zona (Alessandria, Casale Monferrato, Ovada, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona).