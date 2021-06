Alessandria celebra lo storico evento che fece di Napoleone un mito. Il 12 e 13 giugno tra Villa Delavo, sede del Marengo Museum, il suo Parco e i terreni che circondano il complesso avrà luogo la rievocazione della battaglia con la partecipazione di ufficiali, cavalli e cavalieri.

Oltre un centinaio di rievocatori provenienti da diversi Paesi faranno immergere il pubblico nell’atmosfera della storica battaglia. Saranno presenti l’Armèe d’ Italie (Stato Maggiore), la 59ème Demi Brigade d’Infant de Ligne di Marengo sul fronte francese, i Granatieri austriaci 26° Reggimento Fanteria e il 1° Jaeger Vienna. Ancora il Gruppo Storico Montichiari, i bersaglieri bresciani, 4ème Règiment d’Artillerie.

La 59ème Demi Brigade d’Infant de Ligne di Marengo riproporrà le ambientazioni dell’accampamento e dei civili al seguito dell’esercito. Fra fucili, tende da campo, cannoni, spade e cavalli si potranno rivivere le ore antecedenti la battaglia. La sera del 12 giugno a partire dalle 20,30 avrà luogo la rievocazione della ”petite bataille” lo scontro che anticipò la battaglia del 14 giugno.

Domenica 13 sarà dedicata alle commemorazioni ufficiali: alla colonna monumentale con l’Aquila di Marengo e successivamente gli onori al monumento di Napoleone Primo Console all’Ossario dei Caduti in battaglia e al Generale Desaix.

Sempre il giorno 13 giugno dalle ore 15 la Lectio Magistralis, a cura dello studioso napoleonico alessandrino prof. Giulio Massobrio “14 giugno 1800 – La battaglia di Marengo fra storia verticale e storia orizzontale.” La storiografia verticale si appropria degli avvenimenti e li trasforma in mito, la storia orizzontale racconta le storie personali o di gruppo dal punto di vista di chi ha partecipato o assistito ai fatti. In questa dicotomia la narrazione ricostruisce i fatti del 14 giugno 1800 restituendo il pathos dell’azione e i significati che l’accaduto produsse.

E naturalmente il Marengo Museum, proprio dedicato alla Battaglia, sarà aperto ai visitatori per scoprire i dettagli delle strategie della vittoria di Napoleone e i personaggi che passarono con lui alla storia. Sabato e domenica il Museo sarà aperto dalle ore 10 alle 19.

Nel corso del weekend commemorativo avranno luogo anche una serie di iniziative storico-culturali organizzate dall’Unione Giornalisti e Comunicatori, legate al periodo napoleonico.

Sabato 12 giugno alle ore 18 nell’Auditorium Marengo, sarà presentato il volume “Gli assedi di Napoleone”, un’opera specificatamente dedicata alla guerra d’assedio in Italia dal 1796 al 1814, realizzata dall’Associazione Napoleonica d’Italia, mentre domenica 13 giugno avrà luogo la celebrazione dei 220 anni della posa della colonna con l’Aquila di Marengo, con una ricostruzione delle vicende legate a questo importante simbolo della vittoria napoleonica.

All’interno del Parco, saranno a disposizione specialità del posto per meglio accogliere in queste due giornate pubblico e rievocatori.

Per partecipare all’iniziativa del 12 e 13 giugno è necessaria la prenotazione all’indirizzo e- mail serviziomusei@asmcostruireinsieme.it entro le ore 14 di venerdì 11 giugno.

Per informazioni è possibile anche contattare daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it Le iniziative per ricordare il bicentenario della scomparsa di Napoleone proseguono il 20 giugno con un altro appuntamento intitolato ““Rivivere Marengo nel Bicentenario di Napoleone. Storia, cultura e spettacolo”.