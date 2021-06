Sabato 19 giugno alle ore 21.30 nel Cortile Chiostro dell’Annunziata, nell’ambito delle manifestazioni di “E…state d’Istanti”, si terrà il concerto “Sanremo è Sanremo. 70 anni di musica italiana”. Si tratta del primo appuntamento di “Fest’Acos Acqua Energia Ambiente”, la festa del Gruppo Acos di Novi Ligure che – con vari eventi che coinvolgeranno, per la prima volta, alcuni dei centri zona in cui opera il Gruppo.

“Sanremo è Sanremo” è uno spettacolo che accompagnerà lo spettatore in un viaggio attraverso le più emozionanti edizioni del Festival della canzone italiana. In repertorio i brani simbolo cantati dalle icone della musica pop italiana, da Nilla Pizzi a Mia Martini, da Massimo Ranieri a Domenico Modugno, ma anche interpreti più recenti come Laura Pausini, Giorgia, Diodato e Mahmood.

“Grazie dei fior”, “Nel blu dipinto di blu”, “Che sarà”, “Felicità”, “Perdere l’amore” e “Soldi”, sono solo alcuni dei titoli che verranno proposti all’interno di una scaletta pensata per evidenziare le diverse anime di una manifestazione canora che ha saputo trasformarsi e rinnovarsi anno dopo anno.

A salire sul palco di “Sanremo è Sanremo” sono professionisti con prestigiose esperienze, artisti versatili che interpreteranno non solo i brani, ma anche lo spirito dell’epoca in cui sono stati composti, rispettandone atmosfere e suggestioni. A guidare il pubblico attraverso i decenni di musica italiana, come in tutte le edizioni sanremesi, sarà la classica coppia presentatore e presentatrice. Lo spettacolo sarà arricchito con proiezioni di filmati.