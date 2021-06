Ricerca per:

Per partecipare alle visite guidate e agli approfondimenti è gradita la prenotazione contattando il Museo Bicknell tramite e mail bicknell@isititutostudiliguri.191.it o telefonando al numero 0184 263601 nei giorni di apertura del Museo.

Sabato 5 giugno il Museo Bicknell di Bordighera aderisce alla Giornata nazionale “Appuntamento in giardino” promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. Dalle 13 alle 17 si potrà visitare il giardino liberamente, passeggiando tra le piante esotiche e centenarie piantumate più di un secolo fa da Clarence Bicknell.