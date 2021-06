Ricerca per:

“Ad un operaio, salvo per miracolo essendo riuscito a schivarsi grazie ai compagni – aggiungono i Sindacati – il camioncino è passato sulla gamba ma la lotta continua: lo sciopero va avanti per ottenere il reintegro dei lavoratori licenziati, il rispetto degli accordi migliorativi del sindacato e altro. Chi tocca uno, tocca tutti!”

Secondo il Sindacato poco dopo l’inizio dello sciopero, sbucando all’improvviso dalla via Emilia, un camioncino si é diretto verso gli operai.

“Con i lavoratori della Miliardo Yida in sciopero dai cancelli della fabbrica di Pontecurone si è sfiorato un altro morto – dicono i responsabili del Sindacato Sì Cobas – solo pochi giorni fa, alla Lidl di Biandrate, infatti, un camionista ha investito i lavoratori in sciopero uccidendo il nostro compagno Adil.”

Il Sindacato ha subito convocato una conferenza stampa per denunciare l’accaduto perché secondo il Sindacato sarebbe stato un uomo alla guida di un camioncino a ferire l’operaio, ma sulla vicenda dovranno fare chiarezza le forze dell’ordine.

Le condizioni dell’uomo che vedete nell’immagine in alto, pubblica, divulgata dallo stesso Sindacato Sì Cobas sulla propria pagina Social, però, stando alle immagini non sembrerebbero gravi.

Un operaio che stava scioperando davanti ad una fabbrica di Pontecurone é rimasto ferito durante la manifestazione. Secondo il Sindacato Sì Cobas sarebbe stato investito e per questo il Sindacato, a quanto pare, ha sporto denuncia. Carabinieri e Digo hanno subito avviato indagini per capire cosa sia successo.