Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Terminata l’esperienza politica ritorna a vivere in Roma.

Il luogo piace a Marisa, s’appassiona alla politica, sorretta da una lista civica è in Consiglio Comunale in veste di Assessore.

La carriera cinematografica, per Marisa, s’interrompe il seguito al matrimonio contratto con il conte Pier Francesco Calvi di Bergolo, figlio di Jolanda, primogenita di re Vittorio Emanuele III di Savoia, nonché con l’Ufficiale di Cavalleria.

La sua notorietà arriva con il richiamo di Dino Risi, noto regista cinematografico, il quale non tarda a scoprire le sue doti di attrice, la chiama, le offre una parte per il film Poveri ma belli, uno specchio dell’Italia di allora, con attori del calibro di Lorella De Luca, Alessandra Panaro, Maurizio Arena, Renato Salvadori, Ettore Manni ed altri illustri nomi famosi al grande pubblico, uno strepitoso successo, ottenendo il secondo incasso nelle sale cinematografiche degli anni 1956/57.

Personaggi Alessandrini: Marisa Allasio L’arte del grande cinema in Alessandria