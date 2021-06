Un grave incendio si è verificato a Tortona, con due auto distrutte e una danneggiata, decine di abitanti svegliati nel cuore della notte e scesi in strada, ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona non fossero intervenuti tempestivamente evitando che le fiamme raggiungessero il serbatoio di un’auto Marbella alimentata a gas e danneggiata dal fuoco.

L’incendio si è sprigionato nella notte, in pratica alle tre di oggi, lunedì 14 giugno, all’interno di un cortile di un condominio in via Guala, nel rione città-giardino di Tortona.

E’ accaduto che, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto Suzuki parcheggiata in cortile, prendesse improvvisamente fuoco. L’incendio è stato visto da qualcuno che per fortuna ha dato l’allarme. Quando i pompieri di Tortona sono giunti sul posto hanno visto che tutti gli abitanti del condominio e alcune persone che dormivano nei palazzi adiacenti, erano già in strada all’aperto, qualcuno ancora in pigiama, sceso precipitosamente dalla propria abitazione per timore potesse accadere qualcosa di veramente grave.

Effettivamente la Suzuki era già quasi distrutta e le fiamme avevano ormai raggiunto le due auto parcheggiate a fianco: una Golf, gravemente danneggiata dalle fiamme e una Marbella alimentata a gas, che per fortuna era parcheggiata leggermente più distante che aveva appena preso fuoco.

I pompieri hanno subito spento l’incendio e poi, con l’ausilio dei Carabinieri della compagnia di Tortona, giunti anch’essi sul posto, hanno cercato di risalire alle cause del rogo, che però non sono ancora chiare.

La Suzuki, da cui è scaturito l’incendio e le altre due automobili, erano tutte parcheggiate all’interno del cortile e l’episodio, al momento in cui scriviamo, non sembra affatto di origine dolosa, per cui cosa sia successo effettivamente è tuttora oggetto di indagine.

Non è stato neppure possibile parlare con proprietario della Sukuzi per capire se l’auto avesse qualche problema di natura elettrica, in quanto l’uomo si trova all’estero. La cosa più importante, però, é che nessuno si sia fatto male e che l’incendio del serbatoio del gas della Marbella, sia stato scongiurato. In caso contrario i danni sarebbero stati ben più gravi.