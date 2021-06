Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Procedono le operazioni di asfaltatura in diverse aree di Diano Marina, a seguito dell’individuazione di alcune zone di potenziale pericolo dovuto all’azione di spinta delle radici di pino. Terminata l’asfaltatura di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, ora tocca a Piazza Jacopo Virgilio, area in cui verranno rimosse le radici ritenute pericolose a vantaggio di una nuova asfaltatura.