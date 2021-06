Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Durante l’incontro, in collaborazione con il Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, verrà presentato il bando del Premio Adelio Ferrero dedicato alla critica cinematografica e sarà possibile acquistare una copia dei libri presentati.

Si parte martedì 22 giugno con Giannina Bisio Campastro e Roberto Mereta che ci portano alla scoperta di “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, ovvero l’eredità culturale del Prof. Alberto Pedemonte conservata negli appunti danteschi di Giulio Campastro. Durante l’incontro sono previste anche testimonianze di ex allievi del Prof. Pedemonte.

Continua la rassegna Novi d’autore nel contesto dell’estate novese.Questa settimana la Biblioteca Civica di via Marconi 66 ospita tre appuntamenti che si terranno alle ore 18 .