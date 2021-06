Il 15 giugno prossimo, dalle 20,30, si terrà un Consiglio Comunale in seduta “aperta” nel corso del quale verranno affrontate le problematiche relative alle produzioni industriali della Solvay di Spinetta Marengo.

All’incontro – per il quale è previsto l’utilizzo della modalità di collegamento in videoconferenza – sono invitati i rappresentanti di Prefettura, Amministrazione Provinciale, Asl e Aso, Arpa, Università del Piemonte Orientale, Diocesi (Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro), Organizzazioni Sindacali, Associazioni Ambientaliste, oltre ad esponenti dell’azienda.

“L’obiettivo di questo Consiglio Comunale – dichiara il Presidente, Emanuele Locci – è quello di avviare una discussione che permetta di rappresentare in maniera trasparente le diverse posizioni in campo e di fornire, ai cittadini e al Consiglio Comunale, il maggior numero di informazioni necessarie a comprendere gli esatti termini del problema ambientale e delle vicende occupazionali. Tenendo conto sempre che la salute viene al primo posto nella valutazione di ogni questione, credo che si debba fare uno sforzo per trovare un approccio il più possibile equilibrato e realistico da parte di tutti e questa è la strada che con questo consiglio comunale vogliamo contribuire a tracciare”.

“Questo Consiglio Comunale aperto – dichiara il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco – vuole verificare la possibilità di coinvolgere nell’approfondimento del tema i rappresentanti di tutti gli Enti interessati per avviare, possibilmente con obiettività, una discussione che veda un approccio scientificamente appropriato, ma anche capace di uno sguardo prospettico sul tema. L’intento è quello di favorire l’ascolto e l’analisi del problema a partire dall’apporto e dalle sottolineature provenienti da diversi rappresentanti di Soggetti istituzionali (pubblici, privati, associativi), che, insieme all’Amministrazione Comunale hanno a cuore lo sviluppo del contesto territoriale di Alessandria”.

A tutti coloro che interverranno verrà richiesto di produrre le documentazioni che riterranno necessarie e utili (memorie, dati, relazioni, documenti) a dare un contributo di conoscenza sul tema.