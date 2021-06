Quanto è importante la raccolta differenziata, com’è il nuovo sistema e quali sono i principali cambiamenti? Gestione Ambiente S.p.A. torna a incontrare i cittadini all’aperto per spiegarlo e per rispondere a domande e dubbi. Si riparte MARTEDÌ 29 GIUGNO ALLE ORE 21 presso l’Oratorio San Luigi di Don Orione in Via Sparpaglione Don Domenico 4, con un incontro pubblico dedicato ai cittadini residenti nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino), zona nella quale la società sta proseguendo le consegne a domicilio dei kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Ricordiamo che dopo l’avvio della Zona 1 (la data di inizio del nuovo sistema di raccolta verrà comunicata ai cittadini interessati da Gestione Ambiente con largo anticipo), si proseguirà con le altre zone della città per arrivare a mettere a regime l’intero Comune entro la fine del 2021.

All’appello mancano: la Zona 2 (Zona “Municipio” Corso Alessandria); il Centro Storico; le Frazioni limitrofe (Vho, Mombisaggio); la Zona 6A (Rivalta); la Zona 6B (Castellar Ponzano).

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio potete visitare il sito www.gestioneambiente.net, contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.