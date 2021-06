Una bella promozione gratuita per il Comune di Tortona e per la sua storia, con possibili vantaggi per il turismo.

Le Giornate dell’archeologia in programma questo fine settimana, alle quali Tortona partecipa con una serie di eventi che abbiamo illustrato in QUESTO ARTICOLO e soprattutto le passeggiate archeologiche in programma oggi, sabato 19 giugno grazie ai giovani del FAI e del Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona, infatti, hanno varcato i confini nazionali e sono approdati in un importante sito francese dedicato alle Giornate europee dell’archeologia.

Tortona ha la sua pagina e il suo spazio che trovate al link https://journees-archeologie.fr/c-2021/fiche-initiative/12021/Tortona-centro-storico.

Un altro piccolo intervento per promuovere la città e la sua storia.