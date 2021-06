Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La visita della molto apprezzata assessore, deriva anche dal fatto che il Ciofs ha recentemente inaugurato una innovativa serra aeroponica didattica, che arricchisce l’offerta dell’istituto professionale in città.

Non è la prima volta che l’assessore viene a Tortona: era già accaduto poco prima della pandemia in occasione di un interessante incontro culturale.

L’Assessore Regionale all’istruzione Elena Chiorino in visita a Tortona