Direttore buongiorno,

Per l’ennesima volta vorrei affrontare il discorso sull’ordine pubblico; o meglio sulla sicurezza in Tortona.

Credo sia giunto il momento di portare la discussione sul tavolo di S.E. il Sig. Prefetto perche’ in questi ultimi anni ho notato solo un peggioramento della situazione; non fatti gravissimi, per fortuna, ma una evolversi che dovrebbe preoccupare tutti. Senza allarmismi ma mirata attenzione.

Ho interessato sia il sig. Sindaco che l’Assessore competente negli anni scorsi, limitatamente al parco del castello, ma temo inutilmente. A questo punto ritengo necessario spostare il tema dal tavolo amministrativo locale a quello del Rappresentante del Governo nella Provincia. Il tema: una attivita’ di monitoraggio e controllo organizzata con un controllo del territorio approfondito e mirato.

Sottolineo ancora il punto fondamentale: ieri come oggi noto solo auto dei servizi di sicurezza (Polizia Municipale e Carabinieri essenzialmente) transitare per le vie della citta’ e sul castello (lato gradinate stadio) ma mai nessuno che controlli la parte pedonale ed in particolare quella meno frequentata. Anche in citta’, la frequento molto a piedi con mio nipotino, noto solo macchine che percorrono le vie ed agenti che multano per la sosta, giorni pulizia strade, ma nessuno che parli con le persone, raccolga notizie nei negozi ecc. Sara’ una coincidenza la mia, ne dubito, pero’ questi sono i fatti. Naturalmente parlo di Agenti in divisa perche’ se il controllo viene effettuato da Agenti in Borghese questo mi e’ difficile constatarlo.

A mio avviso si deve prendere atto che la situazione e’ peggiorata nel tempo e che serve ora un intervento atto a prevenire perche’ sara’ altrimenti necessario curare dopo.

Cordiali saluti.

Il Tortonese Fedele