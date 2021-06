Inaugurati questa mattina i Giardini Lowe di Bordighera: una cerimonia che riapre un prezioso spazio verde, tra l’altro teatro di molti degli appuntamenti in calendario nella città delle palme per la prossima stagione estiva.

“Più accessibili, più inclusivi, più attrezzati: ecco come definire al meglio i Giardini Lowe dopo i lavori degli ultimi mesi.” ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito al taglio del nastro. “Siamo in uno dei luoghi più amati di Bordighera, che ha visto crescere diverse generazioni – tra cui la mia; è un vero piacere poterlo restituire oggi ai cittadini e agli ospiti al termine di un cantiere che non ne ha cambiato il volto ma che senz’altro apporta un grande valore aggiunto in termini di fruibilità e servizi per ogni fascia d’età.”

Il restyling si è concretizzato in due grandi interventi nell’ambito di una visione unitaria, con l’obiettivo di una profonda valorizzazione dell’area.

Il primo progetto ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i principali percorsi e relativi servizi all’utenza e ha compreso più attività.

– I vialetti sono stati pavimentati con autobloccanti, in sostituzione della finitura con ghiaietto, per agevolare la percorribilità da parte delle persone con ridotte capacità motorie o che devono muoversi in carrozzina, nonché dei passeggini per i bimbi.

– E’ stato realizzato un parco giochi “play for all”, con attrezzature ludiche inclusive e con una pavimentazione anti trauma per il divertimento in sicurezza dei più piccoli.

– A disposizione un’area attrezzata accessibile all’ombra degli ulivi, per le attività all’aperto.

– Il servizio igienico, già esistente ma inutilizzato, è stato oggetto di opere di adeguamento che lo hanno reso accessibile con la carrozzina.

– A breve saranno anche inoltre installate nuove panchine e sostituiti tutti i punti luce.

Il quadro economico è stato pari a 100.000 euro ed è stato finanziato con fondi comunali.

Il secondo progetto ha previsto la realizzazione di un campo polivalente che consentirà a grandi e bambini di poter finalmente giocare a basket e a pallamano.

Anche in questo caso il quadro economico è stato pari a 100.000 euro ed è stato finanziato con fondi comunali.

“Un importante cantiere, che ha richiesto l’impegno e la collaborazione di molti: il mio ringraziamento alla dottoressa Toni, all’architetto Ravera, al geometra Fallù e al geometra De Flaviis del Comune di Bordighera ed al Consigliere Sorriento, all’Assessore Laganà e all’Assessore Gnutti che hanno seguito con attenzione ed entusiasmo ogni fase di questo progetto, oggi realtà.”; queste le parole del Sindaco Ingenito.​