Questa è l’obiettivo di Museo Orafo che Luca Dal Pozzolo, consulente per l’Amministrazione Comunale di Valenza (nonché Presidente della Fondazione Fitzcarraldo e direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte) ha delineato all’Assessore Regionale alla Cultura Maria Vittoria Poggio, in un incontro che si è svolto a Palazzo Pellizzari, presenti il Sindaco Maurizio Oddone, il Vice Sindaco, Luca Rossi e l’Assessore ai Beni Culturali, Alessia Zaio.

Un Museo Orafo incentrato sul saper fare, in linea con la candidatura di Valenza a ‘Città Creativa dell’Unesco’, un’infrastruttura che si incardina nel tessuto produttivo valenzano.