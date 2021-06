I militari della Stazione Carabinieri di Imperia hanno identificato e segnalato in stato di

libertà all’Autorità Giudiziaria due cittadini stranieri ritenuti responsabili del

danneggiamento dello specchio del Bar Pasticceria Piccardo, avvenuto nella notte del 25

u.s. in Piazza Dante ad Imperia.

I fattori determinanti dell’esito positivo della brevissima indagine sono stati, da un lato, le

immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, visionate con pazienza e

meticolosità fino all’inquadramento dell’evento e del percorso compiuto dai due dopo il

fatto; dall’altro la conoscenza del territorio di Carabinieri del reparto operante, mediante la

quale i militari sono riusciti a risalire ai luoghi frequentati dai soggetti ed al loro quadro

relazionale.

Infatti, se l’esame dei video ha permesso individuare i due giovani nel momento in cui

uno dei due – senza apparente giustificabile motivo – sferrava un violento pugno allo

storico specchio dell’esercizio pubblico di Piazza Dante, procurandosi una vistosa ferita

alla mano destra, si è rivelato premiante il servizio di controllo del territorio e prossimità

svolto dalle Stazioni, anche con i “Carabinieri di Quartiere”, i quali, a piedi, percorrono le

vie cittadine, riuscendo a cogliere particolari che potrebbero altrimenti non emergere.

Tra questi, vengono periodicamente incontrate le persone che lavorano negli esercizi

pubblici, circostanza che ha permesso al Comandante della Stazione di associare

un’identità ad una delle persone ritratte nel video: quindi, gli accertamenti successivi

all’identificazione formale hanno consentito di ricostruirne i contatti e le frequentazioni e

giungere a disvelare l’identità dell’autore materiale del danneggiamento, denunciandolo

alla Procura della Repubblica di Imperia.