Giovedì 24 giugno 2021 Chiesa san Giovanni – San Salvatore – Alessandria Ore 8:30 ritrovo alla chiesa di San Giovanni di Mediliano 45°01’46.6”N 8°28’59.3”E (posteggio); ore 9:00 partenza camminata: 10 km pianeggiante circa 2 ore; Ore 12:00 al centro estivo alla pineta della Colonia Barco a San Salvatore, accoglienza da parte dei giovani del centro estivo, amministrazione Comunale e CAI di San Salvatore. Sosta ristoro. Ore 16:00 partenza in auto da San Salvatore per Alessandria. Ore 16:30 Camminata verso la cittadella, accoglienza e visita della Cittadella, Ore 17:40 spostamento alla chiesa di San Michele. Ore 18.00 Accoglienza nella parrocchia di Don Ivo Piccinini. Spostamento alla Tenuta Terensano: pernottamento

Giovedì da Alessandria al via le iniziative sul Camminino di San Michele