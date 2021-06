Nel 1993 il Comune di Alessandria decide di acquisire il Fondo Sartorio.

Il primo studio fotografico della famiglia, collocato in Via Cavour 14, viene aperto agli inizi del Novecento, quando il primo della lunga generazione di fotografi decide di mettersi in proprio dopo aver collaborato con lo studio fotografico Mignone.

Il fondo, conservato nell’archivio della Fototeca Civica della Città di Alessandria, conta circa 100.000 foto tra positivi, negativi e stampe e copre un arco temporale di circa 60 anni, dal 1925 al 1985.

Domenico Sartorio è l’autore della maggior parte di questi scatti.

Si tratta di immagini che raccontano gli eventi storici della città e che ne seguono lo sviluppo dal punto di vista urbano, ma non solo. Nell’archivio sono presenti riproduzioni di diversi capolavori di artisti quali Giovanni Migliara, Carlo Carrà, Pietro Morando e Pellizza da Volpedo, che danno modo di esplorare anche il panorama artistico del territorio. Allo stesso modo, gli innumerevoli ritratti permettono di conoscere le persone che vivevano ad Alessandria.

I volontari del Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Alessandria, hanno selezionato una serie di ritratti che accompagneranno il visitatore alla scoperta di un passato ricco di storie dimenticate e di volti mutevoli.

Una mostra pensata per raccontare le tante sfaccettature delle identità alessandrine in relazione agli aspetti più svariati, dal periodo storico al contesto di appartenenza, dai mezzi di trasporto all’ambiente.

La mostra sarà inaugurata giovedì 17 giugno alle ore 17 presso il Museo Civico di Palazzo Cuttica, in Via Parma 1 e sarà aperta al pubblico con ingressi contingentati nel massimo rispetto delle vigenti norme anti-pandemiche

“Dopo un anno che ha visto impegnati i ragazzi del Servizio Civile Nazionale in un importante progetto – commenta l’Assessore alle Manifestazioni ed Eventi, Cherima Fteita -, il risultato finale viene esposto con una mostra sorprendente e di forte qualità che risulta essere il frutto di un lavoro di archiviazione, catalogazione e ricerca importantissimo, e per questo, da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, va il ringraziamento per l’opera svolta”.

Per info, prenotazioni e orari:

www.comunedialessandria.it

fototeca@comune.alessandria.it

Instagram: cultural.alessandria

Facebook: Cultural