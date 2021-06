Con l’ingresso dell’estate, sta per materializzarsi sugli smartphone degli italiani il green pass autorizzato venerdì scorso con decreto dal premier Mario Draghi.

Dal ministero della Salute, al ritmo di 5 milioni al giorno, arrivano via mail o sms i codici ai primi vaccinati per generare il passaporto sanitario, anche se già giungono dai cittadini segnalazioni di disservizi e difficoltà di connessione alla piattaforma. La fase di recupero dovrebbe concludersi il 28 giugno, quando il sistema entrerà in carreggiata e il codice arriverà in tempo reale, al massimo entro due giorni. Un timing in linea con quello internazionale, con l’entrata in vigore dal primo luglio del Digital Green Certificate europeo.

Di fatto, il pass – che può essere anche cartaceo – sarà più diffuso nella sua versione digitale con un Qr code leggibile negli aeroporti e in tutti luoghi dove il certificato sarà obbligatorio, come ad esempio nei locali dove si svolgono i matrimoni.

COME OTTENERLO. Le opzioni digitali sono quattro. Per tre di esse – ricapitola Il Corriere della Sera – si aspetta di ricevere il codice relativo alla propria condizione di vaccinato (dal ministero della Salute) guarito (dal medico o dalla struttura che l’ha accertato) o negativo al test (dal laboratorio). Quindi ci si collega, alternativamente, alla piattaforma www.dgc.gov.it e si inserisce il numero di tessera sanitaria e il codice; al sito dei fascicoli sanitari regionali (con modalità differenti Regione per Regione); all’app Immuni (sempre inserendo il codice unico). Quarta possibilità è attraverso la versione aggiornata dell’app IO: qui il pass arriverà direttamente con un messaggio di notifica dell’app.

Chi non sa utilizzare i mezzi digitali, può rivolgersi al medico di base, pediatra di libera scelta o farmacista per ottenere quello cartaceo, portando con sé codice fiscale e tessera sanitaria.

