L’amore per il mare di un preparato equipaggio di un’imbarcazione da diporto, ha reso

possibile scrivere un’altra storia a lieto fine, portando in salvo, grazie alla tempestiva

attivazione della catena del soccorso coordinata dalla Guardia Costiera di Imperia, una

tartaruga “caretta caretta” di enormi dimensioni: peso 40Kg, lunghezza 70cm e

larghezza 50cm, localizzata a circa 5 miglia nautiche dal porto di Imperia in serie

difficoltà natatorie.

Nel primo pomeriggio di domenica 17 giugno 2021, l’equipaggio del “Corsara” e

l’Associazione “Delfini del Ponente”, su richiesta della Capitaneria di Porto di Imperia,

sono intervenute senza ritardo e con viva passione per il mare, traendo in salvo

l’animale in pericolo di vita che, successivamente, è stato sbarcato in banchina e

stabilizzato, nel rispetto delle indicazioni del personale dell’acquario di Genova, a cui

l’esemplare è stato affidato per le necessarie cure sanitarie.

Dopo una prima visita, è stato accertato che l’animale era affetto da una grave forma di

polmonite, che richiedeva immediate cure mediche.

La tartaruga è stata ribattezzata col nome di “Vangelina”, come gesto di gratitudine nei

confronti dei due giovani marinaie, Valentina e Angela, che hanno contribuito in maniera

determinante a rendere possibile il successo dell’operazione.