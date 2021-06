Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La premiazione è terminata con la lettura del XXIII Canto del Purgatorio di Dante e con l’augurio di ritrovarsi l’anno prossimo per una nuova magica serata.

La premiazione dei primi tre classificati per ogni sezione è stata accompagnata da un sottofondo musicale eseguito da due allievi del liceo, Mattia Frattini al flauto traverso e Marco Guerra alla tastiera.

La dirigente del Liceo “Giuseppe Peano” Maria Rita Marchesotti ha ribadito come, in un anno scolastico così particolare, il concorso assuma “un ruolo speciale, determinato dal desiderio di continuità, di rinascita e speranza”. Ha poi voluto dedicare un plauso agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato, definendoli “portatori di sogni, messaggeri di speranze”.

Nei giorni scorsi, nel suggestivo cortile di Piazzetta dell’Annunziata, a Tortona, si è tenuta la serata di premiazione del concorso Voci per la poesia 2021 giunto alla ventisettesima edizione. Erano presenti il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, i componenti delle commissioni giudicatrici, preside, docenti e personale amministrativo e ausiliario del Liceo Peano, gli allievi premiati. Nell’anno del 700° anniversario dalla morte del sommo Dante, il tema proposto, “il valore dell’amicizia”, è stato ispirato dal sonetto “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”.

Ecco i nomi dei vincitori del premio “Voci per la Poesia” di Tortona