Sabato 26 giugno 2021

Fabbrica Curone – Selvapiana

● Ore 08:30 Ci si sposta in auto a Fabbrica Curone

● Ore 9:00 Si parte da Fabbrica Curone, si sconfina in Lombardia a Cella,

visita del Tempio della Fraternità, si giunge alla frazione di Selvapiana.

● 7,3 km

● Ore 13:00 Merenda sinoira da agriturismo Genzianella 20€ vini e caffè

compresi

● Per il pernottamento e cena si torna a Volpedo alla Tenuta Terensano



Domenica 27 giugno 2021

Selva piana – Casanova – Bobbio

● Ore 8:00 in auto da Selvapiana a Castellaro accanto al cimitero in vicinanza

di Casanova di Sinistra, si transita dalla Cappellina della Madonna di Bocco. 5

km a piedi fino a Casanova di Sinistra dove si visita la chiesa di San Michele.

● Ore 12:00 Incontro con il sindaco e rinfresco.

● Ore 16:00 In auto, si sale al passo della Scaparina poi si scende fino alla

frazione Erbagrassa. Da qui a piedi si scende a Bobbio, 5 km pianeggianti.

Passaggio all’abbazia di san Colombano e il Ponte Gobbo.

● Ore 17:00 Incontro con il sindaco e…. tutti a casa fino a nuovo ordine