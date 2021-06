Dopo oltre un anno di chiusura, come è avvenuto in tutta Italia, e sulla base della nuova situazione e delle misure governative per fronteggiare l’emergenza COVID, con la riapertura di molti teatri, cinema, musei e luoghi di cultura, potremo tornare a sedere e ammirare gli spettacoli nel nostro splendido teatro.

Nella suggestiva cornice ottocentesca del nostro Teatro Sociale andrà in scena il 12 Giugno ore 21,00 ” Il Muro e le Farfalle “

uno spettacolo inedito ed originale appositamente realizzato per l’occasione con le coreografie delle scuole di danza riunite “Che Danza!”, con Accademia di danza Vietata Riproduzione, Life 4 Dance, Valenza Danse’ e con la partecipazione di Ginnastica Valentia, gli interventi musicali di ” Nuova Sintonia ” e l’accompagnamento teatrale di Ileana Spalla , la città si riappropria dello spazio simbolo della cultura e dello Spettacolo.

“Il Muro e le farfalle” tratta di temi sociali quali: la guerra, il bullismo, la violenza sulle donne, la solitudine e l’incomunicabilità in modo serio ma allo stesso tempo con una nota di speranza. proponendo alle nuove generazioni la possibilità di superare le divisioni attraverso la solidarietà e il confronto.

Lo spettacolo è stato realizzato dal Sindaco, molto sensibile a questi temi e dall’Assessorato alle Pari Opportunità Rossella Gatti .

Un alternarsi di numeri di danza per rappresentare le difficoltà e le situazioni che si creano e derivano dai vari tipi di discriminazione che attraversano la nostra società, alzando muri tra gli esseri umani: dalle discriminazioni di genere al bullismo, dalla violenza sulle donne al razzismo.

La danza, l’arte e la musica sono gli strumenti per far risaltare questi temi, volgerli in emozioni che ci colpiscono e ci mettono di fronte a queste realtà.

Ad arricchire la serata di danza, ci saranno anche momenti di teatro e musica che, come un filo rosso, si legheranno alle tematiche affrontate dalle coreografie di danza.

Saranno infatti presenti Ileana Spalla, affermata attrice valenzana con una ricca carriera di interpretazioni e collaborazioni, e il duo di “Nuova sintonia”, tra performances e musica indipendente.

La capienza del teatro, nel rispetto delle norme di sicurezza, sarà di 200 spettatori: la prenotazionione è di obbligo per rispettare le misure di sicurezza emanate dal Governo .

Per la prenotazione telefonare al numero 338 5429398.

Info: Comune di Valenza U.R.P. – 335 8173794 – urp@comune.valenza.al.it