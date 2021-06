Da oggi, lunedì 14 giugno, gli autobus non entreranno più nel centro storico di Castelnuovo Scrivia.

L’annuncio del Sindaco Gianni Tagliani: “Abbiamo raggiunto l’accordo dopo anni di trattative con la società e l’agenzia della mobilità – dice il primo cittadino – per una questione di sicurezza al transito, di inquinamento e di tutela. Siamo riusciti con la collaborazione della società Autostradale e del Comando di Polizia Locale e dell’ufficio Urbanistica a tracciare un percorso che non espone la società a nuovi costi e soddisfa le nostre esigenze, ovvero quelle legate in primis alla sicurezza e alla tutela architettonica della torre civica e delle altre strutture storiche, non da ultimo l’Arco monumentale di via Roma che ristruttureremo nei prossimi mesi.”

Non entreranno più in piazza e non la faranno tremare. Non transiteranno più in via Cavour facendo lo slalom tra i pedoni e le auto restando spesso incagliati anche per colpa di automobilisti che parcheggiano fuori dagli spazi.

La notizia è importante e arriva dopo 48 anni di richieste. La prima proposta di vietare il passaggio nelle vie centrali venne fatta dall’Amministrazione comunale nel 1973 e poi ribadita nel 1984, ma allora vennero bloccate da due corpose raccolte di firme, aventi come primi firmatari i gestori delle due edicole giacenti nell’ambito della piazza.

Le nuove fermate Piazza delle Erbe (capolinea/interscambio/punto di sosta) – fermata unica per tutte le linee in transito o in arrivo a capolineaViale De Gasperi civ. 22 (direzione Tortona) e civ. 13 (direzione Castelnuovo) – SOLO corse della tratta Castelnuovo – Ova – Tortona e viceversa)Via Einaudi civ. 20 (direzione Pontecurone) e civ. 23 (direzione Castelnuovo) – SOLO corse della tratta Castelnuovo – Pontecurone – Tortona) Via Marconi civ. 46 (SOLO corse in direzione Castelnuovo – Molino dei Torti/Voghera) –per il solo carico dei passeggeri diretti a Molino/Casei Gerola/Voghera o per lo scarico dei passeggeri provenienti da Alessandria;Via Caduti per la Patria, fronte civ. 42 (SOLO corse in direzione Castelnuovo – Molino dei Torti/Voghera) – per il solo carico dei passeggeri diretti a Molino/Casei Gerola/Voghera o per lo scarico dei passeggeri provenienti da Alessandria;Arco di Via Roma, chiesetta di San Carlo (SOLO direzione Voghera/Molino dei Torti – Alessandria) – per il solo carico dei passeggeri diretti ad Alessandria o per lo scarico dei passeggeri provenienti da Voghera/Molino dei Torti.