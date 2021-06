Domenica 13 giugno 2021 presso il centro vaccinale Comunale di Arquata Scrivia si svolgerà la prima di una serie di giornate di vaccinazione aperta su prenotazione. Possono partecipare i cittadini piemontesi senza fragilità con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) che non hanno un appuntamento prima del 23 giugno e a cui non sia stata somministrata alcuna dose.

Le vaccinazioni avranno luogo dalle 8:00 alle 19:00 di domenica 13 giugno, presso il centro vaccinale Comunale di Arquata Scrivia di via Fondega. La giornata è riservata a cinquecento persone che, sopra i 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e senza fragilità, non abbiano ancora un appuntamento o siano convocate dopo il 23 giugno.

Dalla mattinata di venerdì 11 giugno, sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it è possibile prenotare la vaccinazione nella sezione OPEN DAY ARQUATA SCRIVIA, con le consuete modalità di registrazione (inserimento dei dati relativi al codice fiscale e al numero di tessera sanitaria). La prenotazione sarà possibile fino a esaurimento dei cinquecento posti disponibili.

L’iniziativa, la prima di una serie che si svolgeranno regolarmente durante il periodo estivo in tutto il territorio ASL AL, è realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Arquata Scrivia.

Prenotazioni: sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it

Da quando: dalla mattinata di venerdì 11 giugno 2021

Per chi: persone senza fragilità con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) che non abbiano ancora una convocazione per la vaccinazione o abbiano un appuntamento dopo il 23 giugno. Si comunica inoltre che, in attesa dei nuovi chiarimenti sull’uso dei vaccini da parte delle autorità sanitarie nazionali, la Regione Piemonte ha dato indicazione di utilizzare Pfizer (o in alternativa Moderna) negli open days in programma per gli over30 questo weekend.