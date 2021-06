Domenica13 giugno alle ore 17,30 nella Chiesa di San Giacomo in via della Vittoria avrà luogo un concerto di musica classica comprendente pagine celebri del repertorio sacro vocale e strumentale. Ad esibirsi sarà il trio di Alessandria formato dal tenore Vittorio Dante Ceragioli, dall’arpista Michela Maggiolo e dalla pianista Ivana Zincone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Associazione SpazioIdea ed è inserita nell’ambito della XXII edizione di Parole, Suoni, Colori di Artemusica.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Alessandria e dalla Diocesi di Alessandria con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina alla valorizzazione del territorio e all’arte.

Il trio proporrà un programma dedicato al repertorio sacro vocale e strumentale ed eseguirà brani di Gounod, Schubert, Tosti, Galais, Haendel, alcuni dei quali arrangiati dagli stessi musicisti per questa formazione in cui si incontrano due grandi strumenti a corde.

Tutti i musicisti svolgono una vivace attività artistica in varie formazioni da camera e si esibiscono regolarmente in concerti in tutta Italia con repertori che spaziano dal barocco al contemporaneo, inoltre organizzano e coadiuvano manifestazioni di ampio respiro sul nostro territorio.

“Parole, Suoni, Colori” terminerà Sabato 19 giugno nell’ Auditorium del Comune di Ottiglio alle ore 17,00 con il programma “Fantasie evocative di immagini e luoghi” a cura del duo pianistico Ivana Zincone e Massimiliano Pinna.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Artemusica al seguente indirizzo di posta elettronica: artemusicaal@libero.it