Il Movimento 5 Stelle di Alessandria torna in piazza con la petizione “#FUORIGIOCO – Alziamo le difese per sconfiggere l’azzardo patologico”.

L’appuntamento è per Sabato 12 Giugno in Piazzetta della lega dalle 16:30 alle 18:30 dove sarà possibile aderire alla raccolta firme, rivolta al Consiglio regionale del Piemonte, per far sentire la voce di chi si oppone al progetto, targato Lega e centrodestra, mirato a smantellare la buona legge regionale 9/2016, rivelatasi molto utile a combattere le dipendenze da gioco d’azzardo.

Una norma che ha aiutato migliaia di famiglie ad uscire dal tunnel delle azzardopatie. La diminuzione del giro d’affari registrata in Piemonte nel 2018, rispetto al 2016, è di 497 milioni di euro (-9,7%) ed il calo nel valore delle perdite osservato nel 2018 rispetto a quello del 2015 è pari al- 10%. I benefici sono certificati dagli studi condotti da Ires Piemonte (istituto di ricerca della regione).

Inoltre gli operatori sanitari, specializzati in dipendenze, testimoniano una riduzione di oltre il 30% dei giocatori patologici presi in carico in Piemonte nel periodo 2016-2019.