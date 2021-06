Ricerca per:

Di seguito sono elencati i Centri Vaccinali in cui verrà applicato il nuovo orario (7:00-14:00).

I centri HUB ASL AL rimarranno comunque aperti tutti i giorni e l’attività di vaccinazione verrà mantenuta durante l’estate, in linea con gli obiettivi previsti dalla Regione Piemonte.

Il nuovo orario dei centri vaccinali ASL AL da venerdì 25 giugno sarà pertanto dalle ore 7:00 alle ore 14:00. A seguito di questa rimodulazione gli utenti interessati riceveranno un SMS di riprogrammazione dell’appuntamento con un nuovo orario. Si ricorda che è comunque sempre possibile verificare gli appuntamenti e lo stato del proprio percorso vaccinale nell’area personale del sito ilpiemontetivaccina.it, inserendo Codice Fiscale, Tessera Sanitaria e OTP, una password temporanea che l’utente riceve tramite SMS al cellulare inserito in fase di adesione.

A partire da venerdì 25 giugno verrà modificato l’orario dei Centri Vaccinali ASL AL. La nuova modulazione fa fronte alla necessità di portare avanti a pieno ritmo la campagna vaccinale anche nei mesi più caldi. L’apertura dei Centri viene anticipata alle ore 7:00 per consentire ai cittadini e al personale di svolgere con maggior confort le procedure di vaccinazione.