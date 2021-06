I dati sulla diffusione del contagio di ieri sera, martedì 15 giugno, a Tortona, erano i seguenti: 11 persone residenti in città risultavano positive al Covid-19 (-1 rispetto a lunedì); in ospedale si trovavano ricoverati , 5 pazienti positivi al Covid ( = ) dei quali 3 in terapia intensiva ( = ) mentre gli altri 2 sono sottoposti a cure di media intensità.

Covid quasi sconfitto quindi a Tortona? Se non andiamo errati anche lo scorso anno, in questo periodo, i dati erano simili, anzi, forse addirittura migliori, ma poi sappiamo com’é andata a finire. Per questo motivo aspettiamo a cantare vittoria e cerchiamo comunque di trarre insegnamento dal passato e mantenere comunque comportamenti più virtuosi di quelli dell’estate 2020.

Poi a, ottobre, potremo finalmente vedere se e quali effetti avranno avuto le vaccinazioni a tappeto che si stanno facendo, perché ormai é certo: ottobre sarà il mese decisivo dove sapremo se la pandemia sarà in fase calante e potremo lasciarci dietro l’incubo o se le vaccinazioni – che comunque non prevengono al 100% il rischio di contagio – saranno state efficaci contro le varianti che imperversano, oppure se tutto sarà stato vano.

Ipotesi quest’ultima, che nessuno si augura, ovviamente, ma che al momento, non possiamo scartare a priori.

Purtroppo.