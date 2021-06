Quasi cinque ore di seduta del Consiglio Comunale ieri a Tortona e meno male che era ancora in video e non in presenza perché altrimenti molti avrebbero saltato la cena, mentre così, tra un intervento e l’altro essendo da casa, qualche spuntino molti consiglieri lo hanno fatto.

Non tutti però, perché Sindaco, qualche assessore e presidente del Consiglio (oltre a segretario comunale) erano presenti in municipio. Fra questi anche Anna Sgheiz che durante gli ultimi argomenti ha sostituito Giovanni Ferrari Cuniolo.

Anna Sgheiz, lo ha fatto come consigliere “Anziano” essendo la più votata del primo partito (la Lega) anche se anagraficamente é il consigliere più giovane. Così ha ricoperto questo non facile incarico per la seconda volta nel corso del suo mandato.

Andiamo con ordine, però, a raccontare quello che é successo

All’ordine del giorno la ratifica del nuovo statuto del Consorzio Smaltimento Rifiuti (di cui aveva già parlato il Sindaco in una comunicazione dell’ultimo Consiglio comunale) che é stata illustrata dall’Assessore agli Enti Partecipati Luigi Bonetti nonché approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dei sei Consiglieri di minoranza.

Nuovo aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-23 illustrato dal Sindaco a cui è seguito dibattito. Il DUP è stato approvato con i voti della maggioranza e quello contrario dell’opposizione.

Poi c’é stata la variazione al bilancio di previsione (già in gran parte anticipata dal DUP) illustrata dall’assessore al Bilancio Acerbi. Al termine del dibattito la variazione è stata approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione

I punti relativi alla nuova tariffa rifiuti, presentati dal Sindaco e dall’assessore Acerbi, sono stati accorpati nella discussione e votati separatamente. Approvati tutti e quattro con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione, ad eccezione di quello relativo alle agevolazioni previste per attenuare l’impatto economico causato dall’emergenza Covid-19, approvato, invece, all’unanimità dal Consiglio.

Respinta la mozione presentata dal Consigliere Cuniolo in merito alle modifiche alla legge regionale sulla ludopatia: la votazione è terminata sette a sette con i voti favorevoli dei Consiglieri Cuniolo, Bardone, Bianchi, Castagnello, Graziano, Mattirolo, Cortesi, e quelli contrari del Sindaco e dei Consiglieri Calore, Castellini, Cebrelli, Fantone, Fava, Sgheiz. Avevano infatti lasciato la seduta nel frattempo il Consigliere Bottazzi e il Presidente Ferrari Cuniolo; in assenza anche del vice presidente Golinelli, la seduta è stata presieduta per gli ultimi tre argomenti all’ordine del giorno, dal Consigliere “anziano” Sgheiz, nella foto in alto