Negli anni un elevato numero di persone ha investito il proprio denaro nel campo immobiliare. Oggi molti italiani desiderano realizzare il proprio investimento, offrendo a una vasta clientela le seconde case, o gli appartamenti che fino a ieri affittavano. Del resto le criticità abitative mostrate agli italiani durante il lock down hanno portato molti a desiderare una nuova casa. Ottenere una buona valutazione immobili a Brescia e nelle varie città d’Italia è quindi un’opportunità unica in questo periodo, infatti, permette di offrire case e appartamenti a prezzi elevati, approfittando di un mercato che si sta muovendo in maniera vivace negli ultimi tempi.

Le motivazioni per cui si decide di offrire al pubblico un immobile sono varie. Ci sono italiani che hanno deciso proprio in questi mesi di cambiare abitazione, per vivere in una casa più ampia e con maggiori spazi, o più vicina a parchi e zone adatte allo svago; allo stesso modo molti italiani possiedono più di un’abitazione e proprio la pandemia causata dal coronavirus ha fato pensare loro che avere a disposizione più liquidità possa essere una soluzione ottimale. Ottenere una buona valutazione dell’immobile da offrire ai potenziali clienti è in entrambi i casi essenziale. Oggi sono disponibili apposite tecniche, che consentono di valorizzare appieno un immobile, senza doverlo realmente modificare o riarredare. Per approfittare di queste tecniche è importante rivolgersi a un’agenzia immobiliare, dove degli esperti del settore sono in grado di consigliare qualsiasi tipologia di cliente.

Chiaramente la valutazione di un immobile si basa sulle sue caratteristiche peculiari, a partire dalla planimetria, dalla disponibilità di più bagni, dalle finiture già presenti. Ogni persona che è alla ricerca di una nuova casa però sta anche spesso già pensando alle eventuali modifiche da apportare agli immobili che visita. In questo l’agente immobiliare può aiutare sia chi propone un immobile, sia chi lo sta cercando, utilizzando il rendering 3D. Non è infatti necessario ristrutturare un’abitazione prima di venderla, per ottenere il massimo possibile. Con appositi software l’agente immobiliare può creare un filmato, una sorta di tour virtuale all’interno dell’abitazione, già ristrutturata e rimaneggiata. Per aumentare la valutazione di una casa si modificano i mobili in maniera virtuale, posizionato gli arredi nel modo migliore possibile e approfittando dei trend del momento in fatto di arredamento. Oltre a questo il rendering 3D permette anche di modificare le stanze, abbattere pareti o creare una piccola e comoda lavanderia.

Questo è il momento migliore per offrire la propria casa al pubblico, perché il mercato immobiliare si trova in un periodo di importante crescita. Sono infatti molti gli italiani che dopo i primi lock down hanno deciso di cambiare casa, per molteplici motivazioni. Le principali sono correlate a nuove necessità, che proprio la pandemia ha mostrato in tutta la loro urgenza. Più spazio per chi lavora da casa, una zona all’aperto per chi ha figli, la vicinanza a un quartiere tranquillo per le famiglie che amano stare all’aria aperta. Sono tutte “nuove” necessità, rivelatesi propri a causa del lock down, che ha costretto molti a stare chiusi in casa.