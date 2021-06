Un mese di giugno all’insegna delle novità per la Biblioteca Civica Giovanni Canna di via Corte d’Appello 12. Con il venir meno delle restrizioni anti Covid, infatti, è ora possibile anche accedere ai giornali dell’emeroteca.

Come già previsto per la consultazione dei libri, sono state predisposte due postazioni di lettura dei giornali a cui è possibile accedere, previo appuntamento, per un tempo massimo di un’ora nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Le prenotazioni è possibile effettuarle telefonando, negli orari indicati, al numero 0142 444323.

Per quanto riguarda le sale lettura, si ricorda che è possibile accedere, anche in questo caso previa prenotazione, a due persone ogni mezz’ora. L’ingresso alle sale è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Per prenotare il proprio appuntamento è possibile telefonare allo 0142 444323 o scrivere all’indirizzo e-mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

Giunti a fine mese, inoltre, sabato è stato pubblicato sulla pagina www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna/ il video con i consigli di lettura del direttore Luigi Mantovani.

Ed ecco quelli di questo mese:

Stefano Sicardi, Lo strument. Romanzo piemontese, arbAFenice

L’esordiente Sicardi ci porta nella Mondovì di metà Novecento, una cittadina in apparenza sonnacchiosa, ma che nasconde conflitti, amori complicati, eredità contese (strument è il termine dialettale per rogito notarile). Un esempio di quello che (un tempo) si definiva romanzo d’ambiente, condotto con stile asciutto e ironico da Sicardi.

Guillermo Del Toro-Chuck Hogan, La porta del male. The Blackwood tapes, tre60

Una decisa virata nel fantastico, condotta dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro e dall’autore di best seller Chuck Hogan. Una agente dell’FBI, un caso in apparenza irrisolvibile che confina con il soprannaturale, un personaggio misterioso, che, a quanto dice, è vecchio di secoli… Questi gli ingredienti di un thriller ben confezionato.

Kristin Hannah, I venti di sabbia, Mondadori

Sulla scia di Furore di John Steinbeck, una storia epica che vede come protagonista una donna e madre nel Texas del 1934 – perciò in piena Grande Depressione – che deve lasciare la sua fattoria nello stato della Stella per dirigersi verso la California. La terra promessa si rivelerà più amara di ciò che Elsa immaginava… Un ritorno a uno dei temi tipici della narrativa statunitense: il Sogno Americano – e il suo rovescio doloroso.

Frances De Pontes Peebles, Come l’aria che respiri, DeA Planeta

La storia di due amiche, Dores (dolore, in portoghese) e Graça (grazia), una poverissima e l’altra ricca, prende avvio nel Brasile degli anni ‘30, per approdare sulle note della musica composta ed eseguita dalle due amiche alla Hollywood degli anni d’oro. La De Ponte Peebles racconta un’amicizia tenace e passionale come un amore.

Francesca Buoninconti, Senza confini. Le straordinarie storie di animali migratori, Codice edizioni

La giornalista scientifica Francesca Buoninconti ci racconta una storia che si ripete ogni anno da tempo immemorabile: i viaggi degli animali migratori.

Un libro ben documentato (e ben scritto), ricco di grafici e mappe, per sapere (quasi) tutto di questo straordinario fenomeno naturale.