“Nonostante le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Giovanni Toti ci abbiamo rincuorato, facendoci sperare che questa possa essere veramente l’ultima stagione estiva con problemi di approvvigionamento idrico – spiega Cristiano Za Garibaldi – oggi ci troviamo di fronte ad una ulteriore interruzione dovuta ad una rottura dell’acquedotto colabrodo. Sono andato personalmente a fare un sopralluogo e i tecnici sperano di riuscire a riparare nel giro di qualche ora, così da poterci fare la doccia questa sera. A titolo precauzionale, il Comune di Diano Marina ha richiesto la disponibilità di due autobotti, che verranno posizionate davanti al Comune e in zona Quattrostrade”.

In seguito all’ennesima rottura dell’acquedotto del Roja, avvenuta questa mattina a Imperia all’inizio dell’Incompiuta verso Diano Marina, Rivieracqua ha comunicato che sospenderà l’erogazione fino all’avvenuta riparazione, che dovrebbe avvenire nel giro di qualche ora.