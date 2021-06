Si è svolta ieri la conferenza stampa del Premio Letterario “Elio Vittorini” 2021 e delle iniziative ad esso connesse. In virtù del gemellaggio che dal 2016 lega la Confcommercio di Alessandria a quella di Siracusa, è stato sviluppato un progetto di collaborazione al Premio Vittorini ed alle sue iniziative collaterali, mettendo al centro le relazioni tra le due città, sia dal punto di vista culturale che turistico e, di conseguenza, economico.

Nel solco di Vittorini e della sua versatilità culturale, è stato trovato un sottile ma tenace filo che unisce Siracusa ad Alessandria nel nome dei fumetti: le due città si scambiano autori (i più autorevoli sono Vittorini per la città aretusea e Eco per quella piemontese, entrambi sostenitori della valenza culturale e letteraria dei fumetti) ed iniziative che pongono la cosiddetta “letteratura disegnata” all’interno del panorama letterario più alto e di valore.

Tirando, piano piano, questo filo si è dato vita ad un percorso di reciproca promozione culturale e territoriale e di incontro tra saperi e sapori che si realizzerà durante la settimana vittoriniana della cultura, in programma a Siracusa dall’1 al 4 settembre è quella successiva (dal 10 al 12) ad Alessandria, in occasione dello svolgimento di Alecomics, festival nazionale de fumetto e di molte altre iniziative collegate a questa affascinante tematica.

“È con orgoglio – ha commentato Alice Pedrazzi, direttore generale della Confcommercio di Alessandria, partecipando alla conferenza stampa del Premio Vittorini – che abbiamo presentato il progetto “Siracusa-Alessandria, l’Italia a fumetti”, che si inserisce all’interno delle più ampie e prestigiose iniziative previste per il Premio Letterario Vittorini. Da sempre crediamo fortemente nel valore delle relazioni e delle sinergie fra territori e della cultura come chiave per aprire le porte della rinascita, della crescita e dello sviluppo del nostro Paese – e di conseguenza del nostro territorio – in chiave sociale, occupazionale ed economica. Il progetto prevede una serie di iniziative congiunte tra i due territori, una mostra che si svolgerà sia a Siracusa che ad Alessandria, un workshop che farà tappa in entrambe le città ed un contest per giovani illustratori che avrà come tematiche Alessandria, Siracusa e la ripartenza e diverse iniziative turistiche. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Alessandria, con la quale stiamo definendo in questi giorni l’iter per la concessione del Patrocinio all’iniziativa, Alecomics, per l’entusiasmo a accoglienza al progetto e la voglia di collaborare, Alexala, con la quale stiamo collaborando per la realizzazione di pacchetti turistici ad hoc e di coordinamento delle azioni di comunicazione del progetto, la Confcommercio di Siracusa per averci coinvolti in questa bellissima avventura, l’Associazione Vittorini-Quasimodo e tutti i partner e gli amici siracusani con cui da tempo condividiamo visioni e valori che rendono i 1457 km che separano le due città, non un ostacolo, bensì un grande patrimonio da preservare e valorizzare, perché è solo dalla contaminazione virtuosa che nascono i migliori e più duraturi progetti di crescita e reciproca promozione”.