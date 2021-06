Ricerca per:

Il 12 e 13 giugno a Marengo , assisteremo alla battaglia dal vivo con oltre un centinaio di rievocatori provenienti da diversi Paesi europei che si “scontreranno” indossando le uniformi dell’epoca e con tanto di maestosi cavalli e di cavalieri che sfileranno nei luoghi dello scontro. Con l’Armèe d’ Italie (Stato Maggiore), la 59ème Demi Brigade d’Infant de Ligne di Marengo sul fronte francese, e i Granatieri austriaci 26° Reggimento Fanteria e il 1° Jaeger Vienna. Ancora il Gruppo Storico Montichiari, i bersaglieri bresciani, 4ème Règiment d’Artillerie,si raduneranno già sabato per allestire gli accampamenti e prepararsi, con dimostrazioni di addestramento alla battaglia. L’Associazione storico-culturale Amaltea riproporrà le ambientazioni dell’accampamento e dei civili al seguito dell’esercito. Fra fucili, tende da campo, cannoni, spade e cavalli si potrà rivivere l’atmosfera delle ore antecedenti la battaglia. La sera del 12 giugno a partire dalle 20,30 avrà luogo la rievocazione della ”petite bataille” lo scontro che anticipò la battaglia del 14 giugno.

Proseguono le manifestazioni ad Alessandria in occasione del Bicentenario della morte di Napoleone. Il legame fra la città e Napoleone è indubbiamente la storica battaglia vittoriosa di Marengo del 14 giugno del 1800 che fece di Napoleone un mito , il più famoso condottiero della storia Il Comune di Alessandria celebra lo storico evento con una rievocazione immersiva della battaglia , tra la Villa Delavo, sede del Marengo Museum, il suo Parco e i terreni che circondano il complesso , con la partecipazione di ufficiali, cavalli e cavalieri.

