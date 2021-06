Ricerca per:

Ti aspettiamo ancora ogni inverno, da lassù potrai vedere Tirsi,/ il buon Mafè,/ anche se malfermo,/ sempre in forma è.

tuoi ansiosi affanni/ sul piccolo palco hai interpretato./ Tu vuoi bene alla città,/ in San Francesco, ogni anno,/ hai difeso la verità,/ sottoforma di businà./…

L’architetto ha interpretato tutti i ruoli della Divota Cumedia, ha manifestato bravura: dal regista, al primo attore, non da ultimo il truccatore, dando tutto se stesso ogni volta … al momento dell’interpretazione.

Soprattutto Gelindo ove Luigi s’è espresso come interprete di questa nostra storica, simpatica figura, fra le più belle raccontate in occasione della nascita del Bamben.

E’ deceduto ieri, all’età di 93 anni, l’architetto Luigi Visconti, anima del “Gelindo” la tradizionale commedia Natalizia in cui ha ricoperto diversi personaggi da sempre, ma non solo perché l’architetto era molto, molto di più .