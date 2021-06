Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 7 giugno, alle 11.20 in Viale Massobrio ad Alessandria all’intersezione con Via Pisacane nel quale sono rimasti coinvolte una auto MITSUBISHI L200 ed un motociclo Yamaha.

Per cause in corso di accertamento il conducente del motociclo- un uomo di 31 anni – a seguito dell’impatto con l’auto veniva sbalzato dalla sella riportando cadedo poi rovinosamente a terra e riportando gravi lesioni.

Tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, provvedevano al trasporto del motociclista presso il locale Pronto Soccorso dove, a causa delle gravi ferite riportate in seguito al violento urto, decedeva alle ore 12.50.

I veicoli sono stati sequestrati giudiziario e il conducente dell’auto indagato per il reato di omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Alessandria per i rilievi del caso.