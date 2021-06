Attraversare a bassa velocità l’Alto Monferrato, l’Appennino Ligure e la Langa Astigiana pedalando tra colline e calanchi solcate da corsi d’acqua. Lo storico anello di mountain bike “Sentiero dei Tre Fiumi” ritorna con una edizione zero in versione Randonnée, da percorrere in uno o due giorni in autonomia e libertà.



Lungo i fiumi Bormida, Erro ed Orba si possono vivere momenti di autentica immersione nella natura, scoprire una grande varietà di ambienti e tipologie di percorso, lontano dal traffico e con pochissimo asfalto. Un itinerario che consta di 110 Km, naturalmente destinati alla bicicletta fuoristrada. Un percorso ricavato da sentieri, carrarecce e strade tracciate negli anni da boscaioli, cacciatori, contadini e viandanti sulle colline comprese tra i tre fiumi.



Per il percoroso sono ammessi solo partecipanti maggiorenni in mountain bike o e-bike. Non si tratta di una gara, ma di una pedalata individuale nella quale sarà registrato il tempo relativo di percorrimento. La partenza è individuale tra le 5.30 e le 8.30 del mattino di sabato 12 Giugno. Ogni partecipante avrà 36 ore per portare a termine il percorso, nel quale sono presenti punti di controllo. La bicicletta deve aver esposta la tabella identificativa. Gli iscritti riceveranno la traccia GPX e un file stampabile contenente la documentazione relativa all’itinerario.

La chiusura delle iscrizioni è prevista per giovedì 10 giugno. Il ritiro delle tabelle e delle carte di viaggio potrà avere luogo dall’8 al 10 giugno presso la sede LANDE BIKE RIDES ASD di Via Battisti 18 Acqui Terme, su appuntamento.

Il costo dell’iscrizione è di 35 euro, somma che deve essere corrisposta a Lande bike rides A.S.D. “Banca Sella” all’iban: IT19F0326847940052408637310 causale: Epic ride 3F. Per maggiori informazioni contattare Sergio Piva Francone al numero 3284551230 o Enrico Pizzorni al numero 3270108505.