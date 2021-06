Ricerca per:

Presso la Biblioteca Civica è consultabile inoltre un “angolo dantesco” con una nutrita selezione di opere aventi come filo conduttore il Sommo Poeta, con un occhio di riguardo alle numerose pubblicazioni a tema dantesco edite in occasione di queste importanti celebrazioni nazionali.

Lunedì 21 giugno 2021, presso il Giardino del Castello dei Paleologi/Civico Museo Archeologico, la lettura interattiva “In viaggio con Dante”, proposta e realizzata da Marinella Brizza-Libreria Cibrario, ha dato inizio agli eventi organizzati per le celebrazioni dell’anno dantesco, in occasione del VII centenario della morte del Sommo Poeta (1321 – 2021).