La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione CRT.

Info e prenotazioni (obbligatorie per il laboratorio di disegno): cell. 3288696728 – mariluna069@gmail.com Iscrizione: € 10,00 quota “amici di APEA” comprensiva di caffè e gelato nel dopo pranzo.

Durante la pausa pranzo è prevista, per chi lo desidera, una breve visita guidata dall’associazione “Compagnia della Polvere” in paese e nella chiesa di San Agata.

L’Associazione Pontesturese Ecologia e Animali (APEA) e l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese organizzano, per domenica 6 giugno , una giornata di arte e natura nel giardino dell’eremita a Pontestura .