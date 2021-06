Gentilissimo Direttore,

Vorrei fare una segnalazione. So già che purtroppo non riscuoterà alcun successo e non saranno prese in considerazione eventuali soluzione, ma siccome ritengo che si debba essere liberi di esprimere le proprie opinioni anche negative pur nel rispetto degli altri, vorrei porre l’attenzione su fatti recenti.

Nonostante vi siano disposizioni regionali riguardo l’apertura dei parchi giochi, il comune di Viguzzolo credo sia l’unico che abbia a disposizione un parco a misura di bambino di qualsiasi età ma nonostante ciò è ormai da più di un anno che è chiuso e, sembra non si abbia l’intenzione di aprirlo a breve.

Così i bambini del paese si vedono costretti a andare in altri che seppur vicini non tutti hanno i mezzi per raggiungere. E comunque perché?

Altra domanda: come mai il comune non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di organizzarsi per eventuali centri estivi e in caso ci fosse una disposizione(cosa che per altro è avvenuta in questi giorni come da lei stesso documentata) poter partire dando così la possibilità alle famiglie?

Cordialmente

Lettera Firmata