Quest’anno il celebre club “I Borghi più belli d’Italia” ha eletto una nuova stella: la frazione di Vho del Comune di Tortona, in provincia di Alessandria.

Un piccolo borgo situato in posizione panoramica sulle colline tortonesi, a 210 metri sul livello del mare, subito sopra la città di Tortona. Un bellissimo gioiello, reso particolarmente singolare proprio dalla sua posizione e dal paesaggio che lo circonda. Qui la campagna è tratteggiata sapientemente da filari che scorrono paralleli, si intersecano per poi essere interrotti da campi coltivati che assumono colori e diverse tonalità di verde a seconda della coltivazione, creando una scacchiera naturale di colture e vegetazione.

Dopo questo periodo di limitazioni e incertezze, il prossimo 27 giugno ci sarà un’ottima occasione per scoprire in maniera “slow” lo splendido borgo di Vho con il suo “mare”: è la prima edizione della Mare di Vho Trail, una gara (affrontabile anche come corsa non competitiva) organizzata da Azalai A.s.d., da sempre specializzata in corse immerse nei paesaggi naturali.

Il Mare di Vho: cos’è

Che ci fa il mare in cima alle colline? Il “Mare di Vho” è un’espressione che fa riferimento all’ultima parte del fossato del Castello Zenone, un luogo a cui la zona è storicamente legata. Negli anni Trenta del Novecento, il fossato che circondava il castello venne in parte interrato e diede vita ad uno stagno, che veniva utilizzato per fare il bucato, o abbeverare gli animali. “Un luogo centrale nella vita degli abitanti di Vho”, spiega l’Assessore Fabio Morreale, Vice Sindaco di Tortona. “Qui si riunivano le famiglie, intorno a quell’acqua fonte di vita, e i bambini venivano a rinfrescarsi d’estate e a giocare d’inverno sul ghiaccio che si formava sullo stagno”.

Il Mare di Vho Trail

La prima edizione del Mare di Vho Trail ripercorre proprio queste zone, dando l’occasione ai partecipanti di godere della bellezza del borgo e delle colline che lo circondano.

Un evento di sport, aperto a tutti, ma che racchiude in sé tutta la voglia del borgo di riscoprire i suoi lati più belli, dalla natura, alla cultura, alle prelibatezze culinarie e prodotti tipici. La gara di 15 chilometri, che avrà luogo il 27 giugno, presenta diversi sali e scendi tutti molto facilmente corribili, e per questo è aperta anche alla categoria allievi, nel percorso abbreviato della distanza di 5 chilometri.

Non solo, l’idea è che il percorso possa essere un momento di riscoperta del territorio per chiunque voglia partecipare e scoprire le bellezze di questi luoghi in maniera slow, muovendosi a piedi.

Grazie al percorso della gara, infatti, si passerà dalla collina al centro storico, che sarà ulteriormente valorizzato grazie all’apertura delle chiese storiche e la presenza di mercati con prodotti del territorio. “Vogliamo che questa gara contribuisca a valorizzare tutto il territorio tortonese”, spiega l’assessore Fabio Morreale, “per questo abbiamo immaginato tutta una serie di servizi per i turisti e gli sportivi che verranno a trovarci quel giorno e nei giorni a seguire: abbiamo creato sinergie tra produttori, abitanti, realtà del territorio per permettere a tutti di scoprire le nostre bellezze e le nostre eccellenze”.

Informazioni pratiche:

Per iscriversi alla Mare di Vho Trail si può visitare il sito https://www.azalai.bio/eventi/mare-di-vho/

Costi:

MARE DI VHO mini TRAIL (gara SOLO per allievi/e) – 5km: 6 euro

MARE DI VHO TRAIL – 15 km: 18 euro

Programma

ore 8 Ritrovo presso Vho – Frazione di Tortona (AL)

ore 9 Partenza gara competitiva km 15 – altri partecipanti

ore 9.15 Partenza gara competitiva km 5 – ALLIEVI/E

ore 13 Premiazioni: primi 3 Uomini e 3 donne assoluti della 15km e della 5km

Categorie: sia M che F solo primi di cat. Juniores/Promesse/Seniores/Master A (35-49 anni) – Master B (50-64) Master C (oltre 65)

Per informazioni: www.vho.it | www.alexala.it