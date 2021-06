Buone notizie per Tortona sulla pandemia. il numero dei positivi al Coronavirus è in costante diminuzione e ormai ridotto quasi a minimi termini con 16 malati di Covid su una popolazione di oltre 27 mila abitanti, ma le notizie positive arrivano dall’ospedale che aprirà a breve.

Le annuncia tutte il Sindaco Federico Chiodi, che fa il punto anche sui decessi e sulla campagna a vaccinale.

“L’ospedale di Tortona si sta svuotando dei pazienti positivi al Ciovid – dice il primo cittadino di Tortona – nel corso di quella che è la riconversione che sta avvenendo in questi giorni. A breve, infatti, riprenderà anche la chirurgia e l’ortopedia e riprenderanno tutti quegli interventi programmati nella lista d’attesa che si é allungata in questi mesi. Gli interventi, però, sono già possibili, perché mentre attendiamo la riapertura del pronto soccorso cittadino, una disposizione dell’Asl consente ai medici di famiglia di ricoverare direttamente i pazienti senza la necessità del passaggio dal pronto soccorso.”

Chiodi poi, fa il punto sulla pandemia e sui decessi che sono ritornati ai livelli pre-covid.

“A maggio – dichiara Chiodi – sono stati 19 i decessi a Tortona quindi ben dentro la media del 2019 quando erano 24 persone decedute, mentre nel 2020 sono state 32. Ad Aprile ce ne sono stati 38 di decessi, per un totale negli ultimi due mesi di 57 contro i 51 del 2019, quindi in media. (Ad aprile del 2020 in piena pandemia furono ben 75 – ndr) . Il report settimanale conferma che in Piemonte l’ RT è in calo: l’incidenza ricoveri da Covid si riduce del 30%, mentre la percentuale dei positivi sui tamponi nell’ultima settimana è passata dal 3,2 al 2,3%. Si é ulteriormente ridotta l’ occupazione dei letti in ospedale per i malati di Covid dal 14% al 10% e per quelli in terapia intensiva dal 15% al 13%. Calano i focolai attivi quelle zone dove si sviluppano casi di positività. Prosegue dunque la marcia di avvicinamento del Piemonte alla zona bianca che come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Alberto Cirio, dovrebbe scattare intorno al 14 giugno.”

Il Sindaco di Tortona conclude il suo intervento parlando della vaccini: “Per quanto riguarda la campagna vaccinale sui giovani in Piemonte – spiega Chiodi – sono 118.000 i giovani tra i 16 e i 29 anni che ieri hanno sfruttato il primo giorno per inserire la pre-adesione. Su una popolazione complessiva in Piemonte di 561.000 giovani compresi tra i 16 e29 anni le adesioni sono attualmente quasi 200.000 perché a quei 118.000 si aggiungono coloro che hanno aderito precedentemente in quanto soggetti fragili o o vulnerabili che sono circa 80.000 e di questi 60.000 sono già stati vaccinati.”