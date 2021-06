Chi nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 giugno, ha avuto modo di transitare nel centro storico di Tortona e soprattutto nei pressi di piazza del Duomo, avrà sicuramente notate che via Lorenzo Perosi è stata chiusa al traffico.

E’ successa, infatti, una cosa quasi incredibile: secondo quanto abbiamo appreso, infatti, un camion di considerevoli dimensioni che doveva effettuare un trasloco nella zona, è entrato in questa stretta via del centro e l’autista, inavvertitamente, ha urtato il balcone che vede nella foto, al primo piano di un edificio staccandolo parzialmente. I Vigili del fuoco di Tortona hanno chiuso la strada provvedendo alla messa in sicurezza in attesa che il balcone venga successivamente sistemato.

Il secondo intervento dei pompieri tortonesi, invece, è avvenuto ieri sera, in via Rinarolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, una cabina dell’enel ha preso fuoco, provocando la mancanza dell’energia elettrica e quindi un black uot in tutta la zona.

Sul posto sono intervenuti successivamente i tecnici dell’enel che hanno riparato il guasto dovuto quasi certamente ad un problema non di poco conto visto che, a quanto pare, si sono poi verificati anche dei piccoli scoppi all’interno della cabina elettrica.

Terzo e ultimo intervento degno di nota dei Vigili del Fuoco di Tortona è avvenuto verso mezzanotte quando si sono recati lungo la ex statale per Voghera, nei pressi del sottopasso per un incendio di sterpagli,. domato in circa un’ora.