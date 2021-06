Sono state aperte le iscrizioni per il Centro Estivo del Comune di Tortona, “Estate Ri-Creativa in Città 2021”, che si svolgerà per 7 settimane, dal 5 luglio al 27 agosto (sospensione nella settimana di Ferragosto, dal 16 al 20 agosto). Il progetto si articola in cinque sezioni, corrispondenti ad altrettante fasce d’età, distribuite su varie sedi per garantire la gestione in sicurezza delle attività ed offrire percorsi educativi specifici:

– Nido d’estate: 0-2 anni

Disponibilità posti: 15 / 20.

Sedi: Asilo Nido Santachiara (piazzetta Gambara) e Arcobaleno (via Trento).

Attività: giochi, favole, atelier.

– Bimbi Estate (infanzia): 3-5 anni

Disponibilità posti: 50 (suddivisione in gruppi di 5).

Sedi: Polo educativo di via Trento-viale Kennedy.

Attività: giochi outdoor, favole, racconti, laboratori creativi.

– Estate Ragazzi (centro estivo primaria): 6-10 anni

Disponibilità posti: 75 (suddivisione in gruppi di 7)

Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy).

Attività: sport, giochi outdoor, uscite culturali, esplorazione del territorio, laboratori creativi, spazio compiti vacanze estive..

– E state con NOI (centro estivo secondaria primo grado): 11-14 anni

Disponibilità posti: 30 (suddivisione in gruppi di 7).

Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy).

Attività outdoor, esplorazione del territorio, uscite culturali, spazio compiti vacanze estive.

– L’Estate è… giovane!

Proposte socio-educative e culturali per adolescenti e giovani: 15-17 anni

Disponibilità posti: 30 in base al numero di educatori-docenti (suddivisione in gruppi di 10).

Sedi: Biblioteca Civica (via C. Mirabello), Centro giovani (via Galilei), oratorio San Matteo (via Emilia).

A beneficiare dell’iniziativa saranno anche bambini, ragazzi e giovani con disabilità, BES e appartenenti a famiglie in disagio sociale, per i quali la forzata interruzione della scuola ha pesato ancora di più in termini di deprivazione sociale ed educativa. I progetti rivolti ai bambini fino ai cinque anni sono realizzati in collaborazione con ODPF Istituto Santachiara; quelle per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, in collaborazione con la Cooperativa ORSA; per i ragazzi fino ai 17, le attività sono organizzate insieme ad APS La Fenice e l’oratorio San Matteo.

Le tariffe resteranno invariate rispetto allo scorso anno.

E’ possibile iscriversi esclusivamente online, accedendo al sito internet www.comune.tortona.al.it fino al 27 giugno: cliccando su PORTALE DEL CITTADINO – SERVIZI SCOLASTICI è possibile entrare nell’apposita pagina dove accedere con credenziali SPID o CIE (carta identità elettronica). Importante: consultare le istruzioni e scaricare la modulistica da restituire in allegato all’iscrizione. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assistenza Scolastica del Comune all’indirizzo lauralazzari@comune.tortona.al.it – tel. 0131-864471/0.