È in programma il 9-10-11 luglio il laboratorio di Marcello Prayer dedicato al canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia (Ulisse) nell’ambito di “Officina out estate” della Scuola propedeutica al teatro proposta dal Banchéro. Limitato a soli 10 partecipanti, verrà svolto nella sede del Banchéro, in via Soleri, a Taggia. Marcello Prayer, Direttore artistico del Teatro del Banchéro, è uno degli interpreti danteschi che vanno attualmente per la maggiore. Insieme ad Alessio Boni sta portando in scena in tutta Italia “Anima smarrita”, un concertato a due su Dante Alighieri.

“Nell’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri – spiega Marco Barberis, Presidente dell’Associazione culturale Teatro del Banchéro – riusciamo a proporre un lavoro di altissima qualità, in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19. I laboratori di “Officina out estate” proseguiranno poi sia in luglio che in agosto. In autunno, poi, ripartiremo con i normali corsi della Scuola”.