Riprende l’attività in presenza del Teatro del Banchéro, con i laboratori “Officina out estate” della Scuola propedeutica al teatro. In attesa di ricominciare in ottobre la normale attività con i corsi settimanali della Scuola, il Banchéro – nel rispetto delle norme anti Covid-19 e del coprifuoco serale – propone per il prossimo week-end il primo di una serie di laboratori estivi, come sempre con insegnanti di rilevanza nazionale. Tocca a Mariella Speranza inaugurare “Officina out estate”, con uno stage dal titolo “Penso con il corpo”, che si svolgerà, per un massimo di 10 partecipanti più l’insegnante, presso la sede del Banchéro, a Taggia, in via Soleri. “Penso con il corpo” (27-28-29-30 maggio) è un laboratorio per sperimentare parole ed emozioni, corpo e azione; per ricercare equilibrio tra emozione e razionalità nel lavoro dell’attore. Più info: https://www.teatrodelbanchero.it/anno-2020-2021/officina-out/

Mariella Speranza, attrice di grande esperienza, diplomata nel 1995 alla scuola di recitazione dello Stabile di Genova, ha completato la sua formazione seguendo un corso di perfezionamento all’Institut di Barcellona e seguendo un corso di qualificazione professionale per attori e registi “Le lingue del teatro” con Marcello Magni, Katrine Hunter, Carl Miller. Da diversi anni la sua attività professionale è legata principalmente al Teatro Stabile di Genova, al Teatro della Tosse ed alla Compagnia Gank. Ha lavorato negli spettacoli “Otello”, “La Bisbetica domata” di W. Shakespeare per la regia di Alberto Giusta, “Amleto” con la regia di Antonio Zavattari, “La Leggenda” di Iacopo da Varagine per la regia di Tonino Conte al Teatro della Tosse, “Mi chiamo Isbiorg e sono un leone” con la regia di Sergio Maifredi, “Il cerchio di gesso del Caucaso” con la regia di Bruno Besson. Più info: https://www.teatrodelbanchero.it/curricula/mariella-speranza/

“Faremo altri laboratori a giugno, a luglio, ad agosto – spiega Marco Barberis, Presidente dell’Associazione culturale Teatro del Banchéro -. A breve verrà reso noto il calendario completo. In autunno ripartiremo con i corsi. La pandemia ci ha colpito molto nell’operatività, ma certamente non nella volontà. Ne abbiamo approfittato per riorganizzarci e per offrire nuove proposte a tutte le persone che desiderano tornare a vivere il teatro da protagonisti”.

Per ulteriori informazioni:TEATRO DEL BANCHERO

Palazzo Soleri

Via Soleri, 12

18018 TAGGIA IM

Tel.: +39 0184 461063

teatrodelbanchero.it

info@teatrodelbanchero.it