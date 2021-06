Ricerca per:

Per info e prenotazioni al concerto tel 334 8018125 mail estroarmonicoassociazione@gmail.com

Il concerto finale di premiazione si svolgerà venerdì 18 giugno alle ore 21,15 sempre in Santa Maria, con obbligo di prenotazione, nel rispetto delle regole anti covid.

La manifestazione si terrà in collaborazione con Gli amici di Santa Maria e con il patrocinio del Comune di Sale.

A Sale una masterclass di Pianoforte con i Maestri Menditto e Vercillo. Come prenotare